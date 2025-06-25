В Пензенской области значительнее всего подорожали услуги

25.06.2025 | 07:55

В мае в Пензенской области годовая инфляция осталась выше, чем в целом по стране: 10,70% и 9,88% соответственно. Цены по сравнению с апрелем выросли на 0,62%, следует из отчета, опубликованного Центробанком.

Значительнее всего в регионе подорожали услуги (+1,32% к апрелю), повысились цены и на продукты питания (+0,75%).

Существеннее всего подорожали мясопродукты. Производители на фоне высокого спроса перенесли в цены свои возросшие издержки. Увеличилась стоимость кофе и какао из-за сокращения предложения на рынке - так сказался неурожай в странах-поставщиках. За год кофе подорожал на 15,69%, а какао - на 17,52%.

Стоимость непродовольственных товаров осталась примерно на том же уровне. Подросли цены на парфюмерию и косметику, но подешевели компьютеры, смартфоны, бытовая техника.

Что касается услуг, заметный рост цен наблюдался в сфере медицинского обслуживания. В мае забота о своем здоровье обходилась пензенцам на 11,20% дороже, чем за тот же месяц прошлого года.

Выросла стоимость отдыха за рубежом. Причина – начало курортного сезона. Например, стоимость путевки в Турцию увеличилась на 9,34%. Однако снизилась стоимость на других направлениях из-за укрепления рубля.

«С исключением сезонности цены в мае выросли заметнее, чем в апреле. Основная причина - перенос возросших издержек производителей, поставщиков и продавцов в стоимость товаров и услуг в условиях высокого потребительского спроса», - отметили специалисты.