В Лунинском районе ВАЗ с молодыми людьми слетел в кювет

Вечером в воскресенье, 22 июня, в Лунинском районе компания молодых людей на ВАЗ-2115 слетела в кювет.
Авария случилась в 20:25 на 7-м километре дороги Лунино - Сытинка. Машиной управлял 19-летний водитель. Он допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся.
Пассажирок, девушек 17 и 15 лет, госпитализировали с травмами. Водителя отпустили после оказания медпомощи.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.
Ранее на трассе М-5 в Кузнецком районе опрокинулась «Лада-Приора». 40-летнему мужчине потребовалась госпитализация.
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