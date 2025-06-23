В Лунинском районе ВАЗ с молодыми людьми слетел в кювет

23.06.2025 | 12:37

Вечером в воскресенье, 22 июня, в Лунинском районе компания молодых людей на ВАЗ-2115 слетела в кювет.

Авария случилась в 20:25 на 7-м километре дороги Лунино - Сытинка. Машиной управлял 19-летний водитель. Он допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся.

Пассажирок, девушек 17 и 15 лет, госпитализировали с травмами. Водителя отпустили после оказания медпомощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее на трассе М-5 в Кузнецком районе опрокинулась «Лада-Приора». 40-летнему мужчине потребовалась госпитализация.