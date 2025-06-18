С автовокзала эвакуировали людей из-за бесхозной сумки

18.06.2025 | 15:54

В Пензе в среду, 18 июня, на автовокзале провели эвакуацию людей. Там заметили подозрительный предмет.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в правоохранительных органах, на втором этаже здания обнаружили бесхозную сумку. Людей вывели, на место прибыли кинологи с собаками.

Оставленную вещь должны проверить. Идет поиск ее владельца.

По словам очевидцев, пассажиры ждут посадку на улице, у шлагбаума.

Также пензенцы в Сети сообщают об оцеплении остановки «Улица Чехова». Там тоже работают кинологи. Официальной информации пока нет.

Источник видео и фото № 1 и № 2 - группа «Пенза Новости».