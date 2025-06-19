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Происшествия

Момент жесткого ДТП у ТЦ «Южный» попал на видео

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В Пензе на видео попал момент серьезного ДТП, в которое попала компания молодых людей, ехавшая в ВАЗ-2107. Авария случилась ранним утром в среду, 18 июня, на улице Калинина, напротив ТЦ «Южный».

В 4:13 столкнулись Volkswagen Transporter с 27-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2107 с 18-летним автомобилистом. Травмы получили 25-летняя девушка и 16-летний юноша, которые были в салоне ВАЗа, а также водитель.

На кадрах, снятых стационарной камерой и опубликованных в Сети 19 июня, видно, что ВАЗ ехал по улице Калинина в направлении из центра города, а Volkswagen - по Красной Горке. Столкновение случилось на перекрестке. Удар иномарки пришелся отечественной машине в левую сторону, рядом с багажником.

После этого «семерка» ушла в занос с разворотом и врезалась в ограждение, из салона вылетел один из пассажиров и упал на тротуар. Автомобиль остановился, перевернувшись на бок.

Сотрудники ГАИ оказались на месте происшествия через несколько секунд, что зафиксировала камера. Именно они вызвали спасателей, которые и доставали пострадавших из «семерки».

Также на кадрах видно, что выпавший пассажир двигается и пытается подняться.

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Источник — видео группы «ЧП Пенза»
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