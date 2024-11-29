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Общество

В Пензе думают над перенаправлением потоков на улице Измайлова

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В Пензе прорабатывается вопрос об изменении организации движения на участке улицы Измайлова.

«После закрытия моста (отрезка дороги на ул. Ерик. - Прим. ред.) была не продумана система перенаправления потоков. Можно ли изменить схему движения на съезде с улицы Измайлова в сторону Маяка с двухполосного одностороннего направления на двусторонний проезд, чтобы появилась возможность выезда на мост сразу от Маяка?» - такой вопрос пользователя озвучили во время прямого эфира, организованного ЦУРом в пятницу, 29 ноября.

Эфир был посвящен модернизации объектов в районе Бакунинского моста и вопросам транспортного сообщения между микрорайонами.

Директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова отметила, что инициатива о перенаправлении потоков в указанном месте уже изучается.

«Здесь нужно комплексно подойти к вопросу, учесть все нормы безопасности движения. Как только мы этот вопрос проработаем, выйдем с дополнительной информацией», - добавила она.

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