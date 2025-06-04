Перекрытие ул. Лермонтова: в ДТП попали 2 автомобилистки

04.06.2025 | 15:54

В областной Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, случившееся на улице Лермонтова днем в среду, 4 июня.

По предварительным данным, напротив дома № 39а (в районе Олимпийской аллеи) в 13:15 столкнулись Kia Rio и Skoda Rapid. За рулем обоих автомобилей находились женщины - 21-летняя и 40-летняя соответственно.

Вторая автомобилистка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, уточнили в ГАИ.

Из-за аварии проезд по улице Лермонтова на данном участке оказался заблокирован в обоих направлениях - машины перекрыли двухполосную дорогу. По данным сервиса «Яндекс.Побки» на 15:50, отрезок до сих пор недоступен.