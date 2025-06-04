В Пензе полицейские наказали водителей за тонировку

04.06.2025 | 11:49

В Пензе наказали любителей чрезмерной тонировки. Во вторник, 3 июня, сотрудники ГАИ вышли на дороги города и устроили водителям массовые проверки.

«За управление автомобилем, тонировка передних стекол которого не соответствует требованиям, предусмотрена ответственность», - сообщил начальник отдела областной Госавтоинспекции Андрей Хлопков.

За день полицейские пресекли 56 подобных нарушений. На одного автолюбителя составили протокол за отказ снять пленку.

По закону за тонировку водителей могут оштрафовать на 500 рублей и потребовать от них устранить нарушение.

Если человек и дальше продолжит ездить со стеклами, плохо пропускающими свет, наказание будет серьезнее: предусмотрен штраф уже от 2 000 до 4 000 рублей либо арест от 15 суток, а также обязательные работы на срок до 120 часов.