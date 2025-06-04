Общество

В Пензе полицейские наказали водителей за тонировку

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В Пензе наказали любителей чрезмерной тонировки. Во вторник, 3 июня, сотрудники ГАИ вышли на дороги города и устроили водителям массовые проверки.

В Пензе полицейские наказали водителей за тонировку

«За управление автомобилем, тонировка передних стекол которого не соответствует требованиям, предусмотрена ответственность», - сообщил начальник отдела областной Госавтоинспекции Андрей Хлопков.

В Пензе полицейские наказали водителей за тонировку

За день полицейские пресекли 56 подобных нарушений. На одного автолюбителя составили протокол за отказ снять пленку.

По закону за тонировку водителей могут оштрафовать на 500 рублей и потребовать от них устранить нарушение.

В Пензе полицейские наказали водителей за тонировку

Если человек и дальше продолжит ездить со стеклами, плохо пропускающими свет, наказание будет серьезнее: предусмотрен штраф уже от 2 000 до 4 000 рублей либо арест от 15 суток, а также обязательные работы на срок до 120 часов.

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Источник — видео и фото областной гаи
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