Происшествия

В Пензенской области еще один лось погиб под колесами машины

Печать
Telegram

Вечером во вторник, 3 июня, в Городищенском районе погиб лось. Его сбил автомобилист в рабочем поселке Чаадаевка.

Фото погибшего животного размещены в Сети. Судя по снимкам, это молодое животное, которое, вероятно, пыталось начать самостоятельную жизнь.

В Пензенской области еще один лось погиб под колесами машины

В региональном минлесхозе не раз напоминали: в мае - начале июня у лосих рождаются телята, и молодые лоси вынуждены держаться в стороне от взрослых животных. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги, а также могут забредать в населенные пункты.

Так, ранее стало известно, что в Мокшанском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося.

В Госавтоинспекции отметили, что наезд на животного является дорожно-транспортным происшествием. В этом случае водитель обязан вызвать сотрудников ГАИ и оформить его. Если же он скроется, то наказанием может стать лишение водительских прав на срок от 1 года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

«Животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков 1.27 «Дикие животные», 1.26 «Перегон скота» и следовать по данным участкам с минимальной скоростью», - предупредили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте