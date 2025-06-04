В Пензенской области еще один лось погиб под колесами машины

04.06.2025 | 10:49

Вечером во вторник, 3 июня, в Городищенском районе погиб лось. Его сбил автомобилист в рабочем поселке Чаадаевка.

Фото погибшего животного размещены в Сети. Судя по снимкам, это молодое животное, которое, вероятно, пыталось начать самостоятельную жизнь.

В региональном минлесхозе не раз напоминали: в мае - начале июня у лосих рождаются телята, и молодые лоси вынуждены держаться в стороне от взрослых животных. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги, а также могут забредать в населенные пункты.

Так, ранее стало известно, что в Мокшанском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося.

В Госавтоинспекции отметили, что наезд на животного является дорожно-транспортным происшествием. В этом случае водитель обязан вызвать сотрудников ГАИ и оформить его. Если же он скроется, то наказанием может стать лишение водительских прав на срок от 1 года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

«Животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков 1.27 «Дикие животные», 1.26 «Перегон скота» и следовать по данным участкам с минимальной скоростью», - предупредили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.