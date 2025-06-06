В Сердобске внедорожник снес стену гаража и перевернулся

06.06.2025 | 18:53

В пятницу, 6 июня, в Сердобске случилось серьезное ДТП с участием автомобиля УАЗ «Патриот». Он влетел в стену гаража и перевернулся.

Кадры появились в Сети. На них видно разрушенную постройку и искореженный внедорожник, опрокинутый колесами вверх.

На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи и полиция.

О пострадавших не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Кузнецке в ДТП попал 19-летний водитель «Лады-Гранты». Молодой человек врезался в опору ЛЭП и серьезно пострадал.