Названо число официальных машино-мест на ул. Кураева в Пензе

04.06.2025 | 11:23

Стало известно, сколько водителей смогут одновременно воспользоваться машино-местами на улице Кураева.

В ночь с 2 на 3 июня на отрезке от Кирова до ул. Володарского нанесли новую разметку, предполагающую парковку параллельно краю проезжей части в 4 местах.

Как ранее сообщили в ГБУ «Безопасный регион», теперь стоянка официально разрешена «в имеющихся уширениях в районе домов № 4 и 12 по ул. Кураева и № 29 и 37 по ул. Московской».

В городском управлении ЖКХ уточнили, что на указанных участках «предполагается размещение порядка 20 машино-мест».

При этом на остальных отрезках остановка по-прежнему запрещена. Нарушения правил дорожного движения здесь фиксируют камеры. Знаки, соответствующие новой разметке, установили 4 июня.