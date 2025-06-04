С улиц Пензы продолжают исчезать брошенные автомобили

04.06.2025 | 09:46

Во вторник, 3 июня, от дома № 43 на улице Антонова убрали брошенный автомобиль. Об этом написал на своих страницах в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

«О том, что машина «скоро врастет в землю», мне сообщили во время прямой линии», - уточнил он.

Работа по выявлению автохлама началась в апреле. Первое транспортное средство, занимавшее муниципальную территорию, эвакуировали с улицы Гладкова. Затем всего за 2 дня в Железнодорожном районе убрали 4 легковые и 4 грузовые машины.

На 21 мая с улиц Пензы исчезли уже 13 автомобилей с признаками брошенных. Прежде чем отправить их на спецстоянку, на них разместили соответствующие уведомления. Собственникам давалось 30 дней, чтобы самостоятельно забрать машины с городской земли.

Сейчас эвакуировано 16 машин, которые не только «портили пейзаж», но и мешали работе спецтехники, а также привлекали внимание хулиганов. Затраченные на транспортировку бюджетные средства взыскивают с владельцев.

«Уважаемые автолюбители, прошу вас ответственно относиться к своей собственности. Самостоятельно перемещайте машины в предназначенные для хранения места. Не ждите, когда их увезут на спецстоянку», - обратился глава Пензы к горожанам.

Он добавил, что любой житель областного центра может сообщить о таких фактах в администрацию района, на территории которого находится переставшая быть нужной хозяину машина.