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Общество

Перечислены этапы реконструкции объектов у Бакунинского моста

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В Пензе начинается ремонт путепроводов и дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

Перечислены этапы реконструкции объектов у Бакунинского моста

Об этапах работ на объекте рассказал и. о. замначальника областного управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев, встретившийся с журналистами в понедельник, 25 ноября.

Перечислены этапы реконструкции объектов у Бакунинского моста

«Реконструкция будет осуществляться в несколько этапов: сначала сами путепроводы, затем дорожная часть. Начало будет связано с возведением временного железнодорожного пути, затем - демонтаж существующего однопутного путепровода и дальнейшая реконструкция пятипутного путепровода поэтапно», - пояснил он.

Перечислены этапы реконструкции объектов у Бакунинского моста

Илья Вохрамеев напомнил, что в существующих условиях этот участок дороги имеет низкую пропускную способность и ненормативные подмостовые габариты. После ремонта появятся 4 полосы движения по 3,5 метра каждая, а высота в месте пересечения с железной дорогой достигнет 4,5 метра.

Перечислены этапы реконструкции объектов у Бакунинского моста

Работы планируют завершить в 2027 году.

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