Перечислены этапы реконструкции объектов у Бакунинского моста

25.11.2024 | 09:48

В Пензе начинается ремонт путепроводов и дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

Об этапах работ на объекте рассказал и. о. замначальника областного управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев, встретившийся с журналистами в понедельник, 25 ноября.

«Реконструкция будет осуществляться в несколько этапов: сначала сами путепроводы, затем дорожная часть. Начало будет связано с возведением временного железнодорожного пути, затем - демонтаж существующего однопутного путепровода и дальнейшая реконструкция пятипутного путепровода поэтапно», - пояснил он.

Илья Вохрамеев напомнил, что в существующих условиях этот участок дороги имеет низкую пропускную способность и ненормативные подмостовые габариты. После ремонта появятся 4 полосы движения по 3,5 метра каждая, а высота в месте пересечения с железной дорогой достигнет 4,5 метра.

Работы планируют завершить в 2027 году.