В Белинской районной больнице капремонт идет полным ходом

07.06.2025 | 14:21

В Белинской районной больнице идет капитальный ремонт 5-этажного лечебного корпуса. О текущих работах рассказал главный врач лечебного заведения Андрей Панин.

«На сегодняшний день на 5-м этаже в коридорах и холлах укладывают плитку на полы, в палатах монтируют подвесные потолки, отделочные работы близятся к завершению. Строители перешли в правое крыло 4-го этажа, где занимаются штукатуркой и шпатлеванием стен», - перечислил он.

По Андрея Панина, в здании уже завершен капремонт мягкой кровли, фасада, входной группы, заменены все инженерные коммуникации.

При этом все отделения функционируют и, если возникают какие-то неудобства, вопросы решаются в оперативном порядке.

В 2025 году помещения корпуса полностью обновятся, что позволит улучшить условия для пациентов и сотрудников.

Ранее стало известно, что на ремонт корпуса в Белинской районной больнице выделено 85,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.