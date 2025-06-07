Общество

Перечислены ремонтные работы на мосту через Сердобу

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В райцентре Малая Сердоба, где проживает около 4 000 человек, продолжается ремонт моста через реку Сердобу.

Переправа протяженностью 80 погонных метров расположена на региональной автодороге Колышлей - Малая Сердоба - Саполга. Работы начались в апреле и должны закончиться в ноябре. Их стоимость составляет более 34 000 000 рублей.

Перед строителями стоит задача отремонтировать пролеты, укрепить откосы насыпи и русла реки, соорудить водоотводы и лестничные сходы. Затем мост будет введен в эксплуатацию.

Как сообщил специалист Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Прокин, сейчас идет обустройство монолитной переходной плиты на опоре № 6, укрепление конуса опоры № 1 и восстановление защитного слоя.

В региональном минстрое напомнили, что 2 июня в рабочем поселке Лунино запустили движение по отремонтированному мосту через реку Шукшу.

В Городищенском районе реконструируют сооружение над рекой Тумалейкой, а в Шемышейском проведут капремонт переправы через приток Узы реку Няньгу.

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Источник — фото областного минстроя
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