На улице Захарова в Пензе появилась дыра в асфальте

В Пензе проваливается проезжая часть на улице Захарова - у перекрестка с Космодемьянской. Водителям следует быть внимательными: опасное место еще не огорожено.
Провал появился у колодца на полосе движения в сторону Западной Поляны. Дыра небольшая, но глубокая.
В конце мая асфальт провалился на другом оживленном перекрестке Пензы - у пересечения улиц Суворова и Плеханова.
Поначалу дыра также была небольшой, однако через несколько часов увеличилась. Ресурсники обследовали место происшествия, но утечку не обнаружили.
В декабре прошлого года на пересечении улиц Суворова и Плеханова прорвало трубу и на дороге забил фонтан.
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