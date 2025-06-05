На улице Захарова в Пензе появилась дыра в асфальте

05.06.2025 | 14:35

В Пензе проваливается проезжая часть на улице Захарова - у перекрестка с Космодемьянской. Водителям следует быть внимательными: опасное место еще не огорожено.

Провал появился у колодца на полосе движения в сторону Западной Поляны. Дыра небольшая, но глубокая.

В конце мая асфальт провалился на другом оживленном перекрестке Пензы - у пересечения улиц Суворова и Плеханова.

Поначалу дыра также была небольшой, однако через несколько часов увеличилась. Ресурсники обследовали место происшествия, но утечку не обнаружили.

В декабре прошлого года на пересечении улиц Суворова и Плеханова прорвало трубу и на дороге забил фонтан.