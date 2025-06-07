8 июня синоптики обещают пензенцам грозу и жару до +31

07.06.2025 | 16:45

По прогнозам Приволжского УГМС, в воскресенье, 8 июня, в Пензенской области установится переменная облачность.

Утром местами вероятен туман с видимостью 500 м и менее. В течение суток ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью воздух остынет до +12...+17 градусов, днем температура поднимется к отметкам в пределах +26...+31.

По народным приметам 8 июня обилие комаров, активное выпрыгивание рыбы из воды и громкое кваканье лягушек предвещало скорый дождь. Множество кузнечиков сулило приближение засушливой поры.