8 июня синоптики обещают пензенцам грозу и жару до +31

По прогнозам Приволжского УГМС, в воскресенье, 8 июня, в Пензенской области установится переменная облачность.
Утром местами вероятен туман с видимостью 500 м и менее. В течение суток ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Ночью воздух остынет до +12...+17 градусов, днем температура поднимется к отметкам в пределах +26...+31.
По народным приметам 8 июня обилие комаров, активное выпрыгивание рыбы из воды и громкое кваканье лягушек предвещало скорый дождь. Множество кузнечиков сулило приближение засушливой поры.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀