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Общество

Маршрутки № 59 и 73, идущие через Маяк, станут ездить чаще

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В Пензе решили увеличить количество рейсов на маршрутах № 59 и 73, пролегающих через Маяк. Об этом директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова сообщила во время прямого эфира, организованного ЦУРом в пятницу, 29 ноября.

Она напомнила, что данные микроавтобусы работают по конкретному расписанию. И если сейчас по утрам водители выполняют по 2 выезда, то с 2 декабря их будет 3:

- на маршруте № 59 (с остановки «ГПЗ-24») - в 6:00, 6:50, 8:00;

- на маршруте № 73 (с остановки «Ул. Баженова») - в 6:00, 7:00, 8:00.

Вечерние рейсы в обоих случаях остаются без изменений.

Ранее житель Маяка пожаловался на отсутствие микроавтобусов. «Безобразие! Я 59-ю маршрутку уже лет 5 не видел, 73-я тоже очень редко ходит! Сколько вообще машин на маршрутах № 59 и 73?!» - написал подписчик телеграм-канала PenzaInform в начале этой недели.

Представитель регионального министерства цифрового развития и связи тогда ответил ему, что на указанных направлениях задействован весь имеющейся у перевозчика подвижной состав: 25 ноября, к примеру, работало по 1 единице.

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