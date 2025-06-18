Назван возраст пострадавших в жестком ДТП у ТЦ «Южный»

18.06.2025 | 14:56

В Госавтоинспекции рассказали подробности о пострадавших в жестком ДТП напротив ТЦ «Южный» (Красная Горка, 36а). Авария произошла в 4:13 в среду, 18 июня.

Столкнулись Volkswagen Transporter с 27-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2107 с 18-летним. Отечественный автомобиль сильно покорежило, он перевернулся, иномарка получила повреждения передней части.

Пострадали 25-летняя девушка и 16-летний юноша, которые были в салоне ВАЗа, а также водитель.

Сотрудники пожарно-спасательного центра достали их из автомобиля, использовав гидравлической инструмент, и передали медикам.

Автомобилиста осмотрели на месте и отпустили, пассажиров госпитализировали.

По факту ДТП проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства случившегося.