Назван возраст пострадавших в жестком ДТП у ТЦ «Южный»

В Госавтоинспекции рассказали подробности о пострадавших в жестком ДТП напротив ТЦ «Южный» (Красная Горка, 36а). Авария произошла в 4:13 в среду, 18 июня.
Столкнулись Volkswagen Transporter с 27-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2107 с 18-летним. Отечественный автомобиль сильно покорежило, он перевернулся, иномарка получила повреждения передней части.
Пострадали 25-летняя девушка и 16-летний юноша, которые были в салоне ВАЗа, а также водитель.
Сотрудники пожарно-спасательного центра достали их из автомобиля, использовав гидравлической инструмент, и передали медикам.
Автомобилиста осмотрели на месте и отпустили, пассажиров госпитализировали.
По факту ДТП проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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