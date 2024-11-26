Пассажиры из микрорайона Маяк оказались в вынужденной изоляции

26.11.2024 | 19:32

Пензенцы с Маяка, пользовавшиеся общественным транспортом до закрытия проезда по улице Ерик, оказались в вынужденной изоляции.

«Район Маяка и больницы теперь вообще отрезан! Безобразие! Я 59-ю маршрутку уже лет 5 не видел, 73-я тоже очень редко ходит! Сколько вообще машин на маршрутах № 59 и 73?! Неплохо бы иметь расписание этих маршрутов», - пожаловался подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Представитель регионального министерства цифрового развития и связи ответил, что на указанных направлениях задействован весь имеющейся у перевозчика подвижной состав: 25 ноября на маршрутах № 59 и 73 работали по 1 единице.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте минцифры в разделе «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок», говорится в сообщении ведомства.

Движение по улице Ерик от Злобина до Транспортной закрыли утром 25 ноября из-за реконструкции дороги и путепроводов вблизи Бакунинского моста. Предполагается, что отрезок будет недоступен до 20 мая 2027 года.

Из-за перекрытия изменились схемы движения общественного транспорта, следующего из Заречного, микрорайонов ГПЗ-24 и Ахуны. Маршрут № 20 сделали подвозящим.