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Общество

В Пензе задумались о возвращении остановки у стелы «Росток»

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Зареченцы в соцсетях просят власти вернуть остановку на улице Урицкого в Пензе, возле стелы «Росток». Ранее пункт ликвидировали, поскольку надобность в нем отпала.

«Будет ли рассмотрен вопрос (когда?) об организации остановки автобусов, следующих в сторону центрального рынка из Заречного по маршрутам № 101 и 103, на улице Урицкого в районе монумента «Росток», - поинтересовался подписчик в телеграм-канале ЦУР Пензенской области.

На обращение ответил представитель регионального министерства цифрового развития и связи.

«В администрацию города Пензы направлено письмо об оборудовании на улице Урицкого остановочного пункта по направлению в центр. В случае оборудования остановочного пункта он будет включен в маршрут движения транспортных средств, следующих по улице Урицкого», - сообщил он.

Представитель министерства попросил уточнять сроки появления пункта в администрации Пензы.

Транспорт останавливался на улице Урицкого у «Ростка» по направлению в центр и обратно во время ремонта Бакунинского моста. Это было удобно для жителей Заречного. После завершения работ знаки остановки убрали.

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