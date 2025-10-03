В Пензе построили 800 метров нового водопровода от Терновки до ГПЗ

03.10.2025 | 08:29

Протяженность строящегося водопровода от Терновки до ГПЗ сейчас составляет около 800 метров, сообщили в администрации Пензы в четверг, 2 октября.

На первом этапе подрядчик методом горизонтального направленного бурения протянул трубы на участках улицы Ростовской и Уфимского проезда. В данный момент он работает на Ивановской.

Следующим шагом станет проведение гидравлических испытаний, чтобы проверить прочность и герметичность труб.

Строительство водопровода началось летом. Цель - обеспечить бесперебойное водоснабжение микрорайона ГПЗ-24, возводимых многоквартирных домов на улице Измайлова, а также в районе малоэтажной застройки.

«Общая длина трассы составит 5,2 км, а диаметр трубы - 500 мм. Проект реализуется поэтапно, в следующем году планируется проложить дюкер под Сурой. Завершение всех работ запланировано на июнь 2027 года», - сообщили в мэрии.