Из графика движения выводятся 4 поезда между Пензой и ст. Белинской

30.09.2025 | 10:34

В Пензенской области в связи с окончанием летних перевозок вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

С понедельника, 6 октября, из графика выводятся следующие составы:

- № 7243 сообщением Пенза-I (отпр. 6:51) - Белинская (приб. 8:27);

- № 7248 сообщением Белинская (отпр. 8:41) - Пенза-I (приб. 10:14);

- № 7249 сообщением Пенза-I (отпр. 17:25) - Белинская (приб. 19:03);

- № 7250 сообщением Белинская (отпр. 19:15) - Пенза-I (приб. 20:47).

Ранее стало известно, что на конец сентября и октябрь временно изменился график пригородных поездов между Кузнецком и Пензой, а также между Кузнецком и Сызранью. Причина - ремонтные работы на перегоне Репьевка - Новообразцовое.

30 сентября и 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 октября поезд № 7235 Кузнецк - Пенза-I отправится со станции Кузнецк на 19 минут позже действующего расписания: Кузнецк (отпр. 17:11) - Пенза-I (приб. 19:11). 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 октября поезд № 7588/6586 Кузнецк - Репьевка - Сызрань-I отправится со станции Кузнецк на 11 минут раньше: Кузнецк (отпр. 03:13) - Репьевка (приб. 05:01, отпр. 05:02) - Сызрань (приб. 05:40).