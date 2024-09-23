Зареченцам не стоит ждать появления остановки у «Ростка»

23.09.2024 | 10:39

Общественному транспорту не разрешат останавливаться у «Ростка» на улице Урицкого, несмотря на пожелания зареченцев. Это констатировали в региональном правительстве при ответе на обращение пользовательницы Оксаны Д., которая написала на странице губернатора во «ВКонтакте».

Просьба женщины звучала так: «Сделайте, пожалуйста, павильоны автобусных остановок на ул. Урицкого около «Ростка». Официальные. Раньше были просто остановки автобусов. Потом их аннулировали. Просили много раз восстановить и сделать официальными... А воз и ныне там... Никому не интересны жители г. Заречного».

Представитель правительства напомнил, что транспорт останавливался в районе «Ростка» во время реконструкции Бакунинского моста. Тогда там ставились соответствующие дорожные знаки, которые демонтировали после сдачи моста в эксплуатацию.

«Для организации остановки общественного транспорта на постоянной основе, кроме установки дорожных знаков, необходимо проведение ряда мероприятий, которые включают в себя строительство заездного кармана, устройство посадочной площадки и установки остановочного павильона», - отмечается в сообщении областного правительства.

Так как денег на это в бюджете нет, организовать остановку не представляется возможным.

«Все для людей. Как всегда. Ведь очень удобно было. Для того чтобы попасть в центр, нужно людям доехать до рынка и вернуться пешком или на общественном транспорте. А ведь многие из Заречного ездят на работу утром», - отреагировала на ответ Оксана Д.