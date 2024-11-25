В Кузнецке обозначили дату установки главной елки

25.11.2024 | 20:58

Главную елку в Кузнецке установят к 10 декабря. Информация об этом прозвучала на совещании в местной администрации в понедельник, 25 ноября.

Уже на этой неделе планируется поставить на центральной площади крестовину, а в первой декаде декабря появится живая елка.

Дерево - подарок одного из жителей, оно растет рядом с его домом. Администрация организует доставку и установку ели, украшения для нее уже закупили.

«Есть все предпосылки, что площадь будет нарядная, светлая, елка то же самое», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, все значимые общественные места: и парк, и скверы, и Привокзальная площадь - должны «быть яркими пятнами», чтобы благодаря иллюминации у горожан поднималось настроение.

В Пензе главная елка искусственная, это 25-метровая каркасная уральская сосна. Ее монтаж начался 6 ноября и должен завершиться к 10 декабря.