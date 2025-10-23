Сотрудника УФСИН отправили в колонию за избиение осужденного

23.10.2025 | 17:49

В Кузнецке вступил в силу приговор сотруднику УФСИН по Пензенской области, избившему осужденного.

Преступление было совершено 1 ноября 2023 года. Осужденный явился в Кузнецкий межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекции для ежемесячной регистрации и проведения разъяснительной беседы. Инспектор заявил, что не обязан ему ничего разъяснять, сопроводил мужчину в гараж внутри помещения и не менее 3 раз ударил ладонью в область уха, не менее 6 раз - кулаками и ладонями по лицу и ушам, а затем схватил потерпевшего за шею, наклонил вперед и нанес не менее 4 ударов коленями в область головы и рук, которыми мужчина закрывал голову и лицо.

На выходе из гаража, в коридоре, инспектор еще раз ударил осужденного - ногой в область ягодиц.

Результатом перечисленных действий стали ссадины на лице и в области ушей пострадавшего, а также кровоподтек на правом плече.

Как сообщили в Кузнецком районном суде, были нарушены конституционные права и законные интересы осужденного, подорван авторитет органов Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Бывшего инспектора приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также лишили его специального звания «лейтенант внутренней службы» и на 2 года - права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор был обжалован, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.