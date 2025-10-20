Глава Кузнецка упрекнул подчиненных в безынициативности

20.10.2025 | 16:20

Глава Кузнецка Сергей Златогорский обвинил своих подчиненных в отсутствии инициативы. Наболевший вопрос он поднял на совещании в администрации в понедельник, 20 октября.

«Я вот уже немало работаю. Многие со мной все годы работают... И, если вот так ковыряюсь, особо вспомнить нечего, чтобы кто-то что-то предложил, чтобы кто-то что-то там родил - какое-то рациональное предложение как инициативу», - заявил Сергей Златогорский.

Он подчеркнул, что не будет руководить городом вечно. «Вы тут не зарастете, когда я закончу? Кто тут феерить-то будет?» - поинтересовался глава Кузнецка у подчиненных.

В качестве примера он привел ситуацию с местным кладбищем. «На кладбище был, кучу [мусора] очередную нашел, которую с улицы не видно, но она есть. Рассказал про нее... А в туалете на кладбище давно кто-нибудь был? Там вообще туалет или что это? Вот этот позор так и будем там терпеть? Или надо, чтобы глава лично обследовал все это дело? Я тут что, за каждый туалет, за каждую кучу, за каждую остановку у вас ответственный, что ли?» - спросил чиновников Сергей Златогорский.

Он поручил снести туалет на кладбище, а ответственным - зайти к нему, чтобы узнать, как сделать новый.

«Удивительно, что об этом никто не позаботился и не задумался. Вот так и живем. Включайтесь, товарищи! Глядишь, веселее заживем», - призвал Златогорский подчиненных.

Глава города упрекал их в безынициативности и ранее. Так, в 2022 году его удивило, что никто не замечает облезлой краски на стеле, установленной на въезде в Кузнецк, и «кучи знаков набекрень». «Глаза раскрывайте и начинайте отрабатывать свои задачи, а то в режиме тяжело запряженной лошади пенсионного возраста тут все ходят, еле-еле ноги волочат и тяжело вздыхают. Еще и слепой лошади, похоже», - говорил Сергей Златогорский.