Плановую госпитализацию хотят разрешить в любом регионе

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, в котором предлагается дать гражданам право на плановую госпитализацию в любом регионе. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указывается, что россияне не во всех случаях могут получить медпомощь за пределами региона проживания. Людям отказывают, ссылаясь на закон, предписывающий, что пациента можно направить только в организации, которые участвуют в территориальной программе ОМС.

Сейчас в стране действует приказ Минздрава РФ, согласно которому пациент имеет право получить медпомощь по месту пребывания. Но для этого ему потребуется прикрепиться к соответствующей организации, что можно сделать только 1 раз в год.

«Однако возникают ситуации, когда пациент желает получить специализированную медицинскую помощь в плановой форме в другом субъекте Российской Федерации по разным причинам (ближе расположено к месту проживания, есть родственники, которые будут ухаживать и т. д.) и при этом у него нет необходимости менять медицинскую организацию для оказания первичной медико-санитарной помощи», - говорится в пояснительной записке.

Принятый законопроект позволит устранить существующий правовой пробел, считают авторы инициативы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагают разрешить россиянам менять поликлинику 1 раз в 3 месяца.

