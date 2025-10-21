На улице Белинского в Кузнецке обнаружили игорное заведение

21.10.2025 | 17:29

В Кузнецке в нежилом здании на Белинского, 82, функционировало нелегальное игорное заведение.

При проверке, инициированной прокуратурой, там обнаружили 15 компьютеров, подключенных к интернету, и более 10 000 рублей.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбудили уголовное дело.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ранее сообщалось, что кузнечанина приговорили к колонии за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Мужчина хотел наладить в городе незаконный бизнес с использованием игрового оборудования и полагал, что за деньги силовик станет ему помогать.