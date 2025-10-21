Происшествия

В Кузнецке водитель Haval сбил молодую женщину

Печать
Telegram

Вечером в понедельник, 20 октября, на улице Белинского в Кузнецке сбили молодую женщину.

По предварительным данным, ДТП случилось в 17:25. 57-летний водитель Haval F7X наехал на 25-летнюю женщину.

Она получила травмы. Медики госпитализировали пострадавшую.

По факту происшествия проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.

17 октября в Кузнецке ДТП случилось также на улице Белинского. Столкнулись внедорожник Tank, за рулем которого был 42-летний мужчина, и Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя.

