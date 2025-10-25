Общество

Мошенники стали пользоваться ограничением на число сим-карт

Мошенники стали пользоваться введенным в России ограничением на количество сим-карт для выманивания персональных данных, предупредили в МВД РФ.

Злоумышленники придумали новую легенду. Теперь они звонят гражданам и сообщают, что их номер якобы временно заблокирован из-за превышения лимита или подлежит перерегистрации.

Жертве предлагают сохранить номер, для чего нужно сообщить паспортные данные, коды из СМС либо «позвонить специалисту».

В МВД РФ попросили граждан не верить подобной информации.

«Если вам звонят и ссылаются на «новые правила регистрации сим-карт», просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону», - пояснили правоохранители.

В России с 1 апреля операторы могут оформить на имя гражданина РФ не больше 20 сим-карт. От лишних следует отказаться до 1 ноября.

