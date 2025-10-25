Общество

В Пензе поинтересовались мнением горожан, где разместить точки Wi-Fi

Жители Пензы могут выбрать место в центре города, где нужно сделать дополнительные точки общественного Wi-Fi. Опрос вечером в пятницу, 24 октября, запустило региональное министерство цифрового развития и связи.

Проголосовать можно на странице ведомства во «ВКонтакте».

Пензенцам предлагают выбрать одну из 4 локаций: Лермонтовский сквер, смотровая площадка у памятника Первопоселенцу, Оборонительный вал, общедоступное помещение в центре города. 5-й вариант - усилить покрытие на улице Московской.

Если горожане не найдут устраивающую их локацию среди перечисленных, они могут указать свой вариант в комментариях.

На 11:40 25 октября лидирует вариант «Усилить покрытие на Московской». Его поддержали 62,5% проголосовавших.

Ранее министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов сообщил о планах ведомства увеличить количество общественных Wi-Fi-точек в Пензе.

«Попробуем перейти на Оборонительный вал, смотровую площадку, где Музей одной картины», - заявил чиновник.

Специалисты оценят, каким окажется трафик в этих местах и будет ли оправданным размещение точек выхода в Сеть.

