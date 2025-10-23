В Кузнецке молодой мотоциклист опрокинулся на ул. Орджоникидзе

23.10.2025 | 10:26

В среду, 22 октября, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 16:00 на улице Орджоникидзе 20-летний водитель мотоцикла Transformer не справился с управлением и опрокинулся.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Похожее ДТП случилось 7 октября в Кузнецком районе, на 5-м километре дороги Кузнецк - Чибирлей - Второе Тарлаково. Тогда пострадал 31-летний водитель мотоцикла Falcon Speedfire CTM250-4.