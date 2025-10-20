В Кузнецке трое мужчин решились на преступление, но потерпели неудачу

20.10.2025 | 09:01

В Кузнецке задержали троих мужчин 21 года, 29 и 36 лет, которые пытались обокрасть промышленное предприятие.

Представитель компании заявил в полицию, что ночью неизвестные проникли в здание, чтобы похитить 2 электродвигателя общей стоимостью более 100 000 рублей. Заметив охранника, они скрылись, не успев ничего взять.

Сотрудники уголовного розыска нашли мужчин. Они признались в содеянном.

«Злоумышленники пояснили, что основным источником их дохода является сдача металла. По их словам, они решили совершить кражу, рассчитывая на значительную прибыль», - сообщили в областном УМВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.