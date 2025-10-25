В патрульные машины ГАИ установили камеры, фиксирующие нарушения

25.10.2025 | 14:29

В Пензенской области в патрульные автомобили Госавтоинспекции установили системы автоматической фиксации нарушений.

Эти камеры работают и когда патрульная машина стоит, и в случае если она двигается, пояснили в областной ГАИ.

Система фиксирует проезд всех транспортных средств в попутном и во встречном направлениях, распознает все типы госномеров и в режиме онлайн проверяет замеченные автомобили по сокращенной базе розыска.

Кроме того, камеры измеряют скорость движения водителей, собирая доказательства нарушения установленного правилами предела:

- на величину более 20, но не более 40 км/ч (ст. 12.9 ч. 2 КоАП РФ);

- на величину более 40, но не более 60 км/ч (ст. 12.9 ч. 3 КоАП РФ);

- на величину более 60, но не более 80 км/ч (ст. 12.9 ч. 4 КоАП РФ);

- на величину более 80 км/ч (ст. 12.9 ч. 5 КоАП РФ).

В областной ГАИ напомнили автомобилистам, что их предусмотрительность и дисциплинированность - залог безопасности на дорогах.