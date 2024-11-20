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Общество

В Кузнецке нашли ель, которую установят на главной площади

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Кузнецк с 1 декабря начнет преображаться к новогодним праздникам. Такую задачу подчиненным поставил глава города Сергей Златогорский на планерке.

На центральной площади установят ель, которую Кузнецку дарит один из жителей. Дерево растет рядом с его домом.

Доставку и установку ели организуют в первой декаде декабря. Украшения для нее уже закупили.

В прошлом году новогоднее дерево высотой 12 метров городу подарил житель улицы Осипова. Ее установили к 4 декабря.

В 2022-м главная елка заняла свое место на площади 7 декабря.

Также уже заказали материал для украшения парка. «Сделаем дорожку светящуюся на центральной аллее, чтобы повеселее было, посветлее. Нашли возможность», - процитировала пресс-служба администрации Кузнецка Сергея Златогорского.

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