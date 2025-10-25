Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 октября

25.10.2025 | 15:15

В Пензенской области в последнее воскресенье октября ожидаются осадки, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 26-е число температура опустится до +1…+6 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой дождь.

Утром термометр покажет около +7 градусов, они будут ощущаться как +3. Прогнозируется пасмурная погода.

Днем вероятны временные прояснения. В большинстве районов региона синоптики обещают дождь. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Воздух прогреется до +7…+12 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в воскресенье на погоду в регионе повлияют атмосферные фронты, они принесут осадки различной интенсивности.