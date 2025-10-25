Общество

В Пензе ищут инвестора для реконструкции стадиона «Труд»

Печать
Telegram

Жителей Пензы беспокоит, что стадион «Труд», расположенный рядом с парком Белинского, могут отдать под застройку. Горожане уже несколько лет считают, что спортивный объект брошен.

«Вы в Пензе не хотите восстановить стадион «Труд? Или вы его готовите под застройку очередного ЖК? Вам не стыдно - стадион последние 8 лет брошенный? Он был востребован и спортивными организациями, и ПГУ, и гимназия № 1 проводила там занятия физкультурой и соревнования», - написал на странице губернатора во «ВКонтакте» пензенец.

На его обращение отреагировал представитель минспорта региона.

«Земельный участок стадиона «Труд» расположен в большей части в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения. Перепрофилирование спортивного объекта в объект иного назначения не предусмотрено», - заверил он.

В ведомстве согласились, что стадиону требуется реконструкция.

«Учитывая стоимость проведения работ по приведению объекта в нормативное состояние, в настоящее время в бюджете Пензенской области денежные средства не предусмотрены. Вместе с тем ведется работа по включению мероприятия по реконструкции стадиона в федеральные проекты и поиск инвестора для приведения его в нормативное состояние в рамках государственно-частного партнерства», - сообщил представитель минспорта.

В январе 2024 года на заседании регионального правительства обсуждали, как использовать площади стадиона «Труд». Тогда губернатор поручил рассмотреть возможность создания крытого спортивного манежа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети