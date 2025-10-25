В Пензе ищут инвестора для реконструкции стадиона «Труд»

25.10.2025 | 13:44

Жителей Пензы беспокоит, что стадион «Труд», расположенный рядом с парком Белинского, могут отдать под застройку. Горожане уже несколько лет считают, что спортивный объект брошен.

«Вы в Пензе не хотите восстановить стадион «Труд? Или вы его готовите под застройку очередного ЖК? Вам не стыдно - стадион последние 8 лет брошенный? Он был востребован и спортивными организациями, и ПГУ, и гимназия № 1 проводила там занятия физкультурой и соревнования», - написал на странице губернатора во «ВКонтакте» пензенец.

На его обращение отреагировал представитель минспорта региона.

«Земельный участок стадиона «Труд» расположен в большей части в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения. Перепрофилирование спортивного объекта в объект иного назначения не предусмотрено», - заверил он.

В ведомстве согласились, что стадиону требуется реконструкция.

«Учитывая стоимость проведения работ по приведению объекта в нормативное состояние, в настоящее время в бюджете Пензенской области денежные средства не предусмотрены. Вместе с тем ведется работа по включению мероприятия по реконструкции стадиона в федеральные проекты и поиск инвестора для приведения его в нормативное состояние в рамках государственно-частного партнерства», - сообщил представитель минспорта.

В январе 2024 года на заседании регионального правительства обсуждали, как использовать площади стадиона «Труд». Тогда губернатор поручил рассмотреть возможность создания крытого спортивного манежа.