Разговор по телефону стоил кузнечанке более 300 000 рублей

19.10.2025 | 10:17

37-летняя жительница Кузнецкого района потеряла сотни тысяч рублей после общения с неизвестными по телефону.

Вначале женщине позвонила якобы сотрудница телекоммуникационной компании. Она сообщила, что заканчивается действие договора на обслуживание номера, и для его продления попросила продиктовать код из СМС. Кузнечанка поверила и назвала цифры.

Однако затем с ней связался мужчина, представившийся работником банка и заявивший, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и теперь могут оформить кредит. Он убедил женщину отправить средства на «безопасный счет».

Жертва, следуя указаниям, перечислила на чужие счета более 300 000 рублей. Только когда собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Сотрудники ищут подозреваемых.