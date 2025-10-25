Завершена реконструкция участка трассы в Засечном

25.10.2025 | 09:50

В субботу, 25 октября, в региональном минстрое сообщили, что реконструкция участка трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино протяженностью 1,51 км завершена. Движение открыто.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую до перемычки между трассой и улицей Олимпийской в Засечном.

С 24 марта здесь закрыли проезд из-за замены водопропускной трубы. Потом для переустройства коммуникаций и дорожных работ срок продлили еще на 3 месяца, до 27 июля. Затем установили новую дату открытия движения - 28 августа.

В планируемое время не уложились. В сентябре в минстрое рассказали, что работы завершат к концу осени. Специалисты справились даже раньше.

«Проезжая часть расширена до 4 полос движения. Проведено устройство основания дороги методом холодной регенерации, уложены 3 слоя асфальтобетонного покрытия, что укрепило несущую способность и увеличило долговечность дорожного полотна. Обустроено освещение, установлены светофоры, обустроены новые тротуары и пешеходные переходы», - рассказали в министерстве.

Это был второй этап реконструкции автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. На первом отремонтировали участок трассы от примыкания к улице Терновского до пересечения с Алой. Объект сдали в 2024 году.