Жители области могут услышать стрельбу и взрывы в районе Каменки

20.11.2024 | 09:24

В четверг, 21 ноября, в Каменском районе сотрудники УФСБ России по Пензенской области проведут тактические учения.

Планируется задействовать силы и средства для борьбы терроризмом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время учений предполагается имитировать взрывы и стрельбу, использовать авиационную технику, в том числе БПЛА.

«В районе населенного пункта Каменка возможно временное частичное ограничение движения транспортных средств», - предупредили в УФСБ.

В начале ноября силовики провели антитеррористические учения на центральной площади поселка Колышлей. Сотрудники полиции, МЧС и ФСБ отработали меры при массовых беспорядках, способных привести к террористическому преступлению, и действия при обнаружении взрывного устройства.