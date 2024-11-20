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Общество

Жители области могут услышать стрельбу и взрывы в районе Каменки

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В четверг, 21 ноября, в Каменском районе сотрудники УФСБ России по Пензенской области проведут тактические учения.

Планируется задействовать силы и средства для борьбы терроризмом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время учений предполагается имитировать взрывы и стрельбу, использовать авиационную технику, в том числе БПЛА.

«В районе населенного пункта Каменка возможно временное частичное ограничение движения транспортных средств», - предупредили в УФСБ.

В начале ноября силовики провели антитеррористические учения на центральной площади поселка Колышлей. Сотрудники полиции, МЧС и ФСБ отработали меры при массовых беспорядках, способных привести к террористическому преступлению, и действия при обнаружении взрывного устройства.

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