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Общество

В центре Колышлея прошли антитеррористические учения

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В Пензенской области силовики провели очередные антитеррористические учения. В них участвовали сотрудники полиции, МЧС и ФСБ.

На этот раз тактико-специальная тренировка состоялась в месте массового пребывания людей - на центральной площади рабочего поселка Колышлей.

На учениях отрабатывались меры при массовых беспорядках, способных привести к террористическому преступлению, и действия при обнаружении взрывного устройства.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области, участники тренировки оцепили и блокировали место вероятного взрыва, а затем провели аварийно-спасательные работы.

В Пензенской области силовики регулярно проводят практические занятия по противодействию условному противнику. Так, в октябре тренировка прошла в Земетчинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сотрудники социального учреждения отработали порядок действий при теракте.

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