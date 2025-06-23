В Пензе иностранец пытался найти покровителя в ФСБ

23.06.2025 | 18:30

В Пензе 35-летний безработный иностранец пытался подкупить сотрудника ФСБ. Он хотел, чтобы тот стал его покровителем.

Мужчина намеревался оформить патент и добиться отмены решения о депортации, поэтому рассчитывал на поддержку представителя силовых структур. В качестве вознаграждения иностранец планировал платить 100 000 рублей ежемесячно.

«26 апреля обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области в качестве взятки банковскую карту, на счете которой находились денежные средства в размере 50 000 рублей, за отмену предстоящей депортации», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Силовик отказался от денег. На место прибыли его коллеги и задержали иностранца. Возбуждено уголовное дело.

«Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.