Пензенца задержали за высказывания в Telegram

06.06.2025 | 15:25

45-летний пензенец может лишиться свободы за высказывания в интернете. Его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Мужчина был активным пользователем Telegram.

«Размещал в свободном доступе высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенных в Российской Федерации проукраинских террористических организаций», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

Пензенца арестовали, на него завели уголовное дело. Идет расследование.

Ранее сотрудники УФСБ задержали молодого мужчину, который призывал к насилию над участниками СВО. Противоправную деятельность он тоже вел в Telegram.