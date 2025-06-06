Пензенца задержали за высказывания в Telegram

45-летний пензенец может лишиться свободы за высказывания в интернете. Его задержали сотрудники регионального УФСБ.
Мужчина был активным пользователем Telegram.
«Размещал в свободном доступе высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенных в Российской Федерации проукраинских террористических организаций», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.
Пензенца арестовали, на него завели уголовное дело. Идет расследование.
Ранее сотрудники УФСБ задержали молодого мужчину, который призывал к насилию над участниками СВО. Противоправную деятельность он тоже вел в Telegram.
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