27 июня пожарные проведут учения на улице Красной

В пятницу, 27 июня, пройдут пожарно-тактические учения на территории областной офтальмологической больницы на улице Красной в Пензе.
Будут привлечены силы и средства экстренных служб.
Учения начнутся в 10:00.
В региональном управлении МЧС призвали пензенцев не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.
Подобные учения проводятся регулярно. Так, 5 июня их организовали у ТЦ «Западный» на улице Мира. 20 февраля пожарные тренировались в ледовом дворце «Хрустальный».
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