27 июня пожарные проведут учения на улице Красной

26.06.2025 | 11:18

В пятницу, 27 июня, пройдут пожарно-тактические учения на территории областной офтальмологической больницы на улице Красной в Пензе.

Будут привлечены силы и средства экстренных служб.

Учения начнутся в 10:00.

В региональном управлении МЧС призвали пензенцев не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

Подобные учения проводятся регулярно. Так, 5 июня их организовали у ТЦ «Западный» на улице Мира. 20 февраля пожарные тренировались в ледовом дворце «Хрустальный».