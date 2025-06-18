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Общество

В Заречном росгвардейцы учились в «зоне выброса химических веществ»

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В Заречном во вторник, 17 июня, росгвардейцы провели учения по ликвидации ЧС. По легенде на предприятии произошел выброс опасных химических веществ. На место аварии отправилась оперативная группа.

Бойцы развернули специальную технику, провели РХБ-разведку (комплекс мероприятий по добыванию, сбору и обобщению данных о радиационной, химической и биологической обстановке. – Прим. ред.), определили зоны заражения.

В Заречном росгвардейцы учились в «зоне выброса химических веществ»

Также росгвардейцы промаркировали опасные участки и обработали экипировку и технику специальным средством.

В Заречном росгвардейцы учились в «зоне выброса химических веществ»

Во время учений особое внимание уделили работе в постоянно усложняющихся условиях и меняющейся оперативной обстановке.

В Заречном росгвардейцы учились в «зоне выброса химических веществ»

Дополнительные вводные росгвардейцам передавал руководитель тренировки.

В Заречном росгвардейцы учились в «зоне выброса химических веществ»

«Подобные учения позволяют поддерживать высокую готовность подразделений Росгвардии к оперативному реагированию на реальные чрезвычайные ситуации», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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