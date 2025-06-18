В Заречном росгвардейцы учились в «зоне выброса химических веществ»

18.06.2025 | 18:03

В Заречном во вторник, 17 июня, росгвардейцы провели учения по ликвидации ЧС. По легенде на предприятии произошел выброс опасных химических веществ. На место аварии отправилась оперативная группа.

Бойцы развернули специальную технику, провели РХБ-разведку (комплекс мероприятий по добыванию, сбору и обобщению данных о радиационной, химической и биологической обстановке. – Прим. ред.), определили зоны заражения.

Также росгвардейцы промаркировали опасные участки и обработали экипировку и технику специальным средством.

Во время учений особое внимание уделили работе в постоянно усложняющихся условиях и меняющейся оперативной обстановке.

Дополнительные вводные росгвардейцам передавал руководитель тренировки.

«Подобные учения позволяют поддерживать высокую готовность подразделений Росгвардии к оперативному реагированию на реальные чрезвычайные ситуации», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.