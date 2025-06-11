Двоих пензенцев задержали по делу о незаконной миграции

11.06.2025 | 10:54

В Пензенской области задержали двух местных жителей 50 лет и 41 года, которых подозревают в организации незаконной миграции.

Желая заработать, они изготавливали фиктивные гражданско-правовые договоры на оказание иностранцами услуг в пользу одного из злоумышленников.

Эти документы представлялись в правоохранительные органы, и срок пребывания мигрантов на территории России продлевался.

Когда афера раскрылась, в отношении пензенцев возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.