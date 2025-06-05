Молодой пензенец призывал к насилию над участниками СВО

05.06.2025 | 13:37

В Пензенской области сотрудники регионального УФСБ задержали 23-летнего местного жителя. Он призывал людей к экстремизму.

Молодой человек вел противоправную деятельность в Telegram.

«Осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении лиц, объединенных по признаку национальности, и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

На парня завели уголовное дело. Идет расследование.

Ранее в Пензенской области задержали 32-летнего местного жителя. Он пожелал вступить в иностранное военизированное объединение, деятельность которого признана в России террористической. Для этого мужчина связался с украинской разведкой.