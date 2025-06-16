Осужденному из Сердобска запретили въезд в Россию до 2060 года

16.06.2025 | 12:41

В Сердобске 44-летнего осужденного иностранца решили депортировать из России за то, что он не поменял свои взгляды.

Ранее мужчине вынесли приговор за оправдание терроризма и призывы к нему. Он находился в лечебном исправительном учреждении.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный является приверженцем и сторонником идеологии международной террористической организации, на путь исправления не встал, вину не осознал», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

Иностранца депортировали на родину. Ему запретили въезд в Россию до 30 января 2060 года.

Ранее сотрудники УФСБ задержали 45-летнего мужчину за высказывания в интернете. Он публично оправдывал деятельность проукраинских террористических организаций.