В Сердобске 44-летнего осужденного иностранца решили депортировать из России за то, что он не поменял свои взгляды.
Ранее мужчине вынесли приговор за оправдание терроризма и призывы к нему. Он находился в лечебном исправительном учреждении.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный является приверженцем и сторонником идеологии международной террористической организации, на путь исправления не встал, вину не осознал», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.
Иностранца депортировали на родину. Ему запретили въезд в Россию до 30 января 2060 года.
Ранее сотрудники УФСБ задержали 45-летнего мужчину за высказывания в интернете. Он публично оправдывал деятельность проукраинских террористических организаций.
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