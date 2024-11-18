В регионе нашли мигрантов, не вставших на воинский учет

18.11.2024 | 12:01

Военные следователи не перестают искать людей, получивших гражданство России, но не вставших на учет в комиссариатах по месту регистрации. С начала года в Пензенской области и Мордовии провели уже 40 рейдов.

15 ноября следователи совместно с полицейскими нашли 7 мигрантов, забывших об обязанности служить стране.

Всего за время рейдов установлено 88 нарушителей.

«После выяснения всех обстоятельств и причин непостановки последних на воинские учеты в военных комиссариатах по месту регистрации бывшие трудовые мигранты сопровождены в военные комиссариаты для постановки на воинские учеты», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Ранее в регионе зафиксировали 147 административных нарушений в сфере миграции. В итоге 12 человек было решено выдворить из страны, 11 лицам запретили въезд на территорию России.