В Пензе юношу задержали за кражу белого скутера

10.09.2025 | 10:20

В Пензе 18-летний юноша стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в краже белого скутера марки Motoland Orlando.

В полицию обратился владелец мототранспорта. Он оставил скутер на парковке у дома, а потом обнаружил его пропажу.

Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Юноша не стал отрицать свою вину. Он признался, что не раз видел скутер на парковке у этого дома, транспорт ему понравился. Молодой человек решил покататься на «железном коне» и однажды ночью пришел на стоянку, замкнул провода, завел мотор и уехал.

На похищенном скутере юноша ездил по городу несколько дней, а затем частично разобрал его и спрятал около своего дома.

«В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Молодому человеку грозит оказаться за решеткой на срок до 2 лет.