Криминал

В Пензе юношу задержали за кражу белого скутера

Печать
Telegram

В Пензе 18-летний юноша стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в краже белого скутера марки Motoland Orlando.

В полицию обратился владелец мототранспорта. Он оставил скутер на парковке у дома, а потом обнаружил его пропажу.

Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В Пензе юношу задержали за кражу белого скутера

Юноша не стал отрицать свою вину. Он признался, что не раз видел скутер на парковке у этого дома, транспорт ему понравился. Молодой человек решил покататься на «железном коне» и однажды ночью пришел на стоянку, замкнул провода, завел мотор и уехал.

На похищенном скутере юноша ездил по городу несколько дней, а затем частично разобрал его и спрятал около своего дома.

«В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Молодому человеку грозит оказаться за решеткой на срок до 2 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УМВД
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте